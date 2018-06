Torneo Open Città di San Gimignano: al via un tabellone esplosivo con Virgili e Capecchi

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

E’ stato ufficializzato oggi il tabellone principale della seconda edizione del Torneo Open maschile – Trofeo Citroen Eurocar organizzato dal Tc San Gimignanoe dotato di 1.500 € di montepremi: anche quest’anno la rassegna turrita, considerando la fascia in cui si pone, è in grado di esprimere un livello davvero eccezionale. Ci sarà il campione in carica Adelchi Virgili, che dall’alto della sua posizione numero 443 della classifica mondiale è un’eccezione per i tornei Open: il talentuoso fiorentino per una settimana interrompe le sue prestazioni all’interno del circuito professionistico, fatte di classe cristallina allo stato puro, per allietare il pubblico sangimignanese, folto già dai primi giorni del torneo. Quest’anno tuttavia “Bobo”, nipote d’arte di Beppe “Pecos Bill” Virgili, attaccante della prima Fiorentina scudettata, avrà un avversario di pari livello: si tratta di Daniele Capecchi, solido mugellano campione toscano assoluto in carica ed ex numero 664 delle classifiche mondiali. Dietro al duo esplosivo di favoriti ci sarà il finalista dell’edizione 2017 Andrea Turini, il pontederese tesserato per lo Sporting Club Montecatini Leonardo Braccini e Augusto Virgili, fratello minore di Adelchi.

Nel frattempo si è conclusa la sezione di qualificazione dedicata ai Quarta Categoria, con ottime notizie per i colori di casa: ben tre tennisti sono riusciti a staccare il pass per il tabellone successivo (Ettore Bigazzi, Gioele Mancini e Filippo Ravagni), con il responsabile tecnico della scuola turrita Ravagni tornato vincente in una manifestazione agonistica dopo tantissimi anni di stop e dopo esperienze in carriera a alti livelli tra i Seconda Categoria.

L’ingresso ai campi del Tennis Club San Gimignano a Santa Lucia è libero per tutta la durata del torneo.

