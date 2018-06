Censimento delle alberature, incontro pubblico a Vingone

Incontro pubblico martedì 5 giugno 2018 alle 21 alla Casa del popolo di Vingone (via Roma 166) per un contributo dei cittadini al censimento partecipato delle alberature significative nel territorio di Scandicci, per la realizzazione della mappa e la discussione di altre opportunità di lavoro comune. Il Laboratorio di Progettazione ecologica degli Insediamenti del Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi di Firenze assieme alle Pro-Loco di San Vincenzo a Torri e della Piana di Settimo, col patrocinio del comune di Scandicci, ha organizzato un censimento partecipato delle alberature significative sul territorio comunale di Scandicci, "Alla ricerca delle magnifiche presenze", con sopralluoghi, interviste e incontri pubblici. Il lavoro di ricerca di tre mesi si concluderà alla fine di giugno.

Per il censimento interessano alberi significativi per pregio naturalistico (legato all’età e alle dimensioni, alla forma, al portamento, all’estetica e legato alla rarità botanica), per pregio paesaggistico (legato al portamento e al luogo), per pregio storico, culturale o religioso.

L'obiettivo è fare una cartografia che assieme agli altri dati patrimoniali (centri storici, beni culturali, chiese, boschi rilevanti) indichi le alberature più belle per promuovere la conoscenza e la fruizione del territorio di Scandicci.

Gli organizzatori del censimento invitano chiunque abbia da segnalare la presenza di alberi significativi all’interno delle proprie aziende agricole e dei propri giardini, o che ne abbia visti durante passeggiate, a segnalarli, dando semplici informazioni contattando il 3341972123 o inviando una mail ad alberi.scandicci@gmail.com , o ancora sulla Pagina Facebook/Coltivare con l'Arno.

L’evento finale in cui verrà presentata la conclusione della ricerca si terrà giovedì 28 giugno al Castello dell'Acciaiolo.

Fonte: Comune di Scandicci - Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Scandicci