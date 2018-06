Camion distrugge porticato della chiesa di Carmignano

Il porticato di epoca rinascimentale della chiesa di Carmignano dedicata a San Michele e Francesco è stato distrutto da un compattatore della nettezza urbana all'alba di quest'oggi, lunedì 4 giugno. L'autista non sarebbe rimasto ferito e nessuno era presente nelle vicinanze della chiesa. Pare che a causa dell'innesto della retromarcia che non ha funzionato, il camion sia andato dritto contro il colonnato. La polizia municipale, i carabinieri e i vigili del fuoco sono arrivati sul posto per mettere l'area in sicurezza e per i rilievi. Arrivata anche la sovrintendenza delle Belle Arti. la chiesa è nota per custodire la 'Visitazione' del Pontormo, quadro non presente nell'edificio religioso perché in prestito in una mostra a Palazzo Pitti a Firenze.

