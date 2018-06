Campo sportivo a Saline, partiti i lavori per la messa in sicurezza

Sono partiti i lavori di messa in sicurezza del campo sportivo di Saline, lungo la banchina della SR439. Ad annunciarlo è l’amministrazione comunale spiegando che «sopra il campo passa la strada e siamo intervenuti proprio sulla curva laddove potrebbe verificarsi pericolo nel caso in cui un'auto vada fuori strada».

Il lavoro sarà a carico della Provincia per la costruzione della banchina stradale, mentre l'apposizione del guard rail e la rete di contenimento del campo sportivo, saranno a carico del Comune. «Si tratta di un intervento importante per la messa in sicurezza della strada in questo punto critico di accesso allo stadio – spiega l’assessore alle opere pubbliche Massimo Fidi - . Ringrazio il funzionario Edi Pardini della Provincia di Pisa per aver accolto la mia richiesta in tempi brevi, il Comune parteciperà in maniera consistente con l'acquisto del guard rail e la rete, cosa non scontata visto il periodo economicamente non favorevole».

«Sono molto soddisfatta di questo intervento – aggiunge l’assessore allo sport Francesca Tanzini - Avevo condiviso il problema con la società Asd Saline e in breve tempo possiamo dire di aver messo in sicurezza anche il campo sportivo di Saline dopo interventi che hanno visto interessate altre strutture sportive del Comune di Volterra».

Fonte: Ufficio Stampa

