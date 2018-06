Canottieri Limite, nove volte sul podio di Ravenna ma una sola vittoria

Grande partecipazione da parte della Canottieri Limite MAC Autoadesivi-Banca Cambiano 1884-Paci Paolo Siderurgica alla gara di Ravenna. Trenta atleti, ma sono da notare i numeri del settore giovanile con 16 ragazzi a formare addirittura tre quattro di coppia. Tanti buoni piazzamenti con tredici equipaggi la Limite va nove volte sul podio, ma una sola vittoria portata a casa dal due senza ragazzi di Valerio Cannalire e Ernesto Rabatti che ci stanno abituando dall'inizio della stagione a degli ottimi risultati.

Nella stessa gara quinto l'altro due senza di Lorenzo Carboncini e Alessandro Giglioli. Rabatti e Cannalire insieme ai compagni di barca Leonardo Orsi e Samuele Santini salgono sul secondo gradino del podio in quattro senza e in categoria junior, quindi ottimo risultato visto che l'intero equipaggio e di una categoria inferiore e deve vedersela con atleti di due anni più grandi.

Nei Ragazzi buono il terzo posto in doppio con Samuele Ramazzotti e Daniele Bagnoli. Sempre nei ragazzi quarto il singolo di Biondi Dario. Non sono da meno le ragazze con il due senza di Greta Reali e Martina Fusco seconde e il doppio di Eleonora Bedogni e Ginevra Marconcini quarte, poi i due equipaggi uniti in quattro di coppia salgono di nuovo sul podio giungendo seconde. Bravo Lorenzo Bonaffini che è di bronzo col singolo junior e poi sempre in singolo giunge quarto fra i senior nei Pesi Leggeri.

Passiamo ora ai risultati del settore giovanile con il terzo posto del doppio cadetti di Francesca Benigni e Isotta Zuffanelli, ma bravissime anche Azzurra Cipollini e Melisa Dama che giungono quinte in categoria superiore. Due medaglie d'argento con i quattro di coppia, quello cadetti di Dario Morelli, Edoardo Busoni, Amedeo Ferraro e Giorgio Gaini e quello allieci C di Fabiano Palliola, Matteo Orlandini, Tommaso Nencini e Edoardo Del Rosso. Arriva quarto l'altro quattro di coppia cadetti di Pablo Agatiello, Francesco Buzzanca, Lorenzo Leoni e Matteo Rimoli.

Fonte: Canottieri Limite

