Circo a Firenze, lo spettacolo 'Alis' all'Obihall

Lo scorso inverno cinque repliche e altrettanti sold-out, pubblico entusiasta e recensioni al miele.

ALIS, lo spettacolo di Le Cirque World’s Top Performers, torna da venerdì 4 a domenica 6 gennaio 2019 all’Obihall di Firenze. I biglietti – da 33 a 71 euro - sono disponibili da oggi nei punti www.boxofficetoscana.it/punti-vendita e online su www.alisticket.it e www.ticketone.it (info tel. 055.210804 055.6504112 - www.obihall.it - www.lecirquetopperformers.com).

In scena 24 artisti tra equilibristi, acrobati, giocolieri, musicisti provenienti dal Cirque du Soleil e dal circo contemporaneo mondiale. Un viaggio immaginario ispirato alla letteratura fantastica dell’800, in particolare da “Alice nel paese delle meraviglie”.

Due ore di emozioni durante le quali non verranno utilizzati animali. ALIS torna in versione rinnovata, gli spettacoli di Firenze saranno un’anteprima del tour europeo in partenza pochi mesi dopo e chiuderanno una cavalcata lunga due anni che ha incantato 85 città e 130.000 spettatori.

