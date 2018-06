Il centro di Fucecchio diventa il palcoscenico di 'Sogninstrada'

La Calamita onlus sta organizzando un evento davvero speciale ed inedito per la città di Fucecchio: “Sogninstrada”. Nelle giornate di sabato 16 e domenica 17 giugno dalle ore 18.00 alle 24.00 Piazza Vittorio Veneto, Piazza Garibaldi ed il Poggio Salamartano saranno il teatro di uno spettacolo unico e straordinario. Si tratta di un Contest di arte di strada che radunerà artisti provenienti da tutta Italia, di fama internazionale.

Giocolieri esperti con la ruota di cyr, del palo cinese, dei tessuti aerei, del cerchio e del monociclo si esibiranno per le strade della cittadina ed intratterranno con spettacoli continuativi il pubblico, coinvolgendolo nelle varie attività ricreative. I bambini potranno prendere parte ai laboratori circensi proposti dalla scuola Circoribalta, mascherarsi grazie all’aiuto di un truccabimbi professionista e divertirsi con le bolle di sapone. Come in ogni spettacolo rivolto ai più piccoli, poi, non potranno mancare i clown, lo sputafuoco ed il kamishibai, più noto come racconta storie che trae origine dalla tradizione giapponese e dalla narrazione con immagini. Per i più grandi sarà possibile godere delle esposizioni di artigianato da parte di scultori, delle opere di pittori, di alcuni graffiti raffigurativi sia dell’arte classica che moderna. Vi saranno, inoltre, ballerini di break dance e musicisti con chiatarre, hang drum e didjeridoo. A dissetare e rinfrescare gli spettatori itineranti ci sarà uno spazio allestito da parte del Caffè Airone.

Questo spettacolo, spiegano da la Calamita onlus, fondandosi sui principi di solidarietà, futuro, gioco ed integrazione, si allinea al Progetto che ha condotto alla realizzazione del Centro di Aggregazione e del Parco giochi inclusivo, entrambi luoghi di socializzazione e di scambio di idee, in grado di coinvolgere persone di diversa nazionalità e di varie fasce d’età. L’evento, patrocinato dal Comune di Fucecchio, che riconosce l’ammirevole iniziativa dell’associazione fucecchiese nell’obiettivo, tra gli altri, di valorizzare il centro della città e le sue attività commerciali, coinvolgendole all’interno di stand enogastronomici e laboratori dal vivo, avrà luogo in zone facilmente accessibili e dotate di ampi parcheggi nelle vicinanze.

Fonte: Calamita Onlus

Tutte le notizie di Fucecchio