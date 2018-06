Dal Casentino per vincere il Palio dei Carretti di Castra

Grande successo per la quarta edizione del “Palio dei Carretti” di Castra (Capraia e Limite) svoltasi ieri, domenica 3 giugno. Sul percorso di 0,9 km, dall’altezza del Bed&Breakfast "La casa di Zefiro" alla località "Le Case", hanno gareggiato 52 equipaggi a bordo dei quali trovavano spazio 58 piloti, provenienti prevalentemente dalla Toscana ma anche da altre regioni, ad esempio Umbria, Marche, Basilicata. Da segnalare, tra i partecipanti, una donna di Arezzo, Sara Burbi, e un bambino di dieci anni.

Sono state effettuate cinque discese: la prima alle 9,10, la seconda alle 11,10, la terza alle 15,00, la quarta alle 16,10 e la quinta alle 17,10, comprese le ricognizioni e le prove.

Al primo posto, dato dalla somma delle due migliori prestazioni cronometriche di ciascun pilota, si è classificato Emanuele Lapini del Casentino Racing team, seguito da Giancarlo Fugazza e Andrea Lapini della stessa squadra. Tra i piloti locali, da segnalare al 27° posto Vittorio Pucci e Francesco Morosi dell’Associazione Castra Civico 50.

Per quanto riguarda i rioni di Castra, la palma della vittoria è andata a Pinaccino con Pucci e Morosi, a cui seguono in classifica rispettivamente Santini, Le Case e Porponi.

“L’Associazione Castra Civico 50 desidera ringraziare le associazioni di volontariato che hanno reso possibile il Palio di Castra e la gara con numerosi equipaggi provenienti anche da lontano, essendo valida per il campionato toscano. Ringraziamo anche la Federazione Italiana Cart's, il Comune di Capraia e Limite per il patrocinio e il supporto nell’organizzazione, la Pro-Loco Capraia e Limite, la Polizia Municipale, la Vab sez. Limite, la Pubblica Assistenza Croce d’oro di Limite, la Prociv di Castelfiorentino, la Radio Associazione Valdelsa, i cronometristi della Sirio System di Vagli. Senza la collaborazione di tutti, sarebbe stato impossibile vivere una giornata così bella e partecipata”, commenta il presidente dell’associazione castrese Enrico Carpitelli.

“Ringrazio l’Associazione Castra Civico 50, che ha fatto un ottimo lavoro assieme agli altri organizzatori e alle associazioni. I complimenti, però, devono andare prima di tutto all’intera comunità di Castra, che si è stretta da mesi attorno all’evento e si è impegnata al massimo per la riuscita. Come Comune vi abbiamo aiutato nella parte logistica e ne siamo felici perché è stata una grande festa per tutti. Andiamo avanti così”, ha affermato il sindaco Alessandro Giunti, che ha consegnato i premi assieme all’assessore allo Sport Corrado Ceccarelli.

Fonte: Comune di Capraia e Limite - Ufficio Stampa

