Una ricerca internazionale sull'Antico Egitto pubblicato dalla limitese Elena Tiribilli

Dalle sponde dell'Arno lungo i navicelli di Limite sull'Arno alla foce del Nilo: la giovane Elena Tiribilli, originaria del comune dell'Empolese, ha pubblicato una ricerca approfondita sull'archeologia Egizia per Golden House Publications, dal titolo 'The bronze figurines of the Petrie Museum from 2000 BC to AD 400'.

Ricercatrice presso l'Università di Durham, situata al nord del Regno Unito, Tiribilli nel 2013 ha realizzato un progetto, finanziato dalla Regione Toscana, per studiare le statuette in bronzo del Museo Petrie di Archeologia Egizia, uno dei musei più importanti d'Europa. I risultati del progetto sono stati mostrati nel volume pubblicato.

La formazione di Tiribilli però è strettamente legata all'Italia: a Pisa si è laureata in Archeologia Egizia, per poi completare gli studi a Torino dove ha conseguito il dottorato incentrato sulle dinamiche storiche, ambientali e sociali del Delta occidentale del Nilo. In passato ha partecipato anche a diversi scavi su territorio toscano, tra cui quelli di San Genesio a San Miniato.

