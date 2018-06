Elezioni Pisa, al voto oltre 72mila persone

Domenica 10 giugno gli elettori di Pisa saranno chiamati alle urne per l'elezione diretta del Sindaco e per il rinnovo del Consiglio comunale. Si vota nella sola giornata di domenica dalle ore 7 alle ore 23. Eventuale turno di ballottaggio si svolgerà domenica 24 giugno.

In vista delle elezioni amministrative del 10 giugno, l'ufficio Elettorale del Comune invita tutti i cittadini a controllare la validità della propria tessera elettorale e, nel caso gli spazi per i timbri fossero esauriti o nel caso di smarrimento, a procedere quanto prima al rinnovo o alla richiesta di duplicato. Questo per evitare code nel periodo elettorale, quando l'afflusso all'ufficio è maggiore. Il duplicato della scheda è ritirabile presso l’Ufficio Elettorale in via del Moro 3, dentro la chiostra interna, aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30 e il martedì e il giovedì anche dalle ore 15 alle ore 17.

Oltre il normale orario, l’ufficio elettorale a partire da venerdì 8 giugno allestirà uno sportello dedicato al rilascio delle tessere elettorali presso l’URP (a Palazzo Pretorio, entrata da piazza XX Settembre) con le seguenti aperture straordinarie: venerdì 8 giugno dalle 9 alle 18; sabato 9 giugno dalle 9 alle 18; domenica 10 giugno dalle 7 alle 23. Sempre domenica 10 giugno, per il rinnovo o l’emissione della carta di identità, sarà aperto dalle 9 alle 23 anche l’Ufficio Anagrafe (sede centrale a Palazzo Gambacorti).

Per ulteriori informazioni collegarsi al sito web del Comune all’indirizzo www.comune.pisa.it – sezione elettorale, dove è stata inserita una sezione appositamente dedicata allo Speciale Amministrative 2018 o contattare l’Ufficio elettorale al numero 050.910340.

L’Ufficio elettorale del Comune di Pisa ha istituito un servizio di trasporto gratuito al seggio per gli elettori diversamente abili o con difficoltà di deambulazione: il servizio sarà effettuato nella giornata di domenica, dalle ore 8 alle ore 19, per i cittadini che ne hanno fatto richiesta. Il servizio di trasporto gratuito può essere richiesto alla Pubblica Assistenza di Pisa a questi numeri telefonici: 050.941511 o al numero verde 800500580.

Per gli elettori affetti da grave infermità, che hanno diritto di essere accompagnati all'interno della cabina elettorale da un altro elettore, la ASL 5 di Pisa ha comunicato l’attivazione del servizio per il rilascio delle certificazioni a partire da giovedì 7 giugno fino a domenica 10 giugno, nei seguenti orari e sedi:

giovedì 7 giugno dalle 12 alle 13 presso Ambulatorio Galleria GB Gerace n. 14;

venerdì 8 giugno dalle 12 alle 13 presso Ambulatorio Galleria GB Gerace n. 14;

domenica 10 giugno dalle 10 alle 12 presso Ambulatorio Invalidi Civili in Via Garibaldi n. 198.

Le elezioni a Pisa in numeri

Domenica 10 giugno a Pisa gli elettori aventi diritto di voto sono complessivamente 72.077, di cui 34.392 maschi e 37.685 femmine. L’elettore più anziano è una donna nata il 23/09/1912, il più giovane è un ragazzo nato il 10/06/2000.

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio Stampa

