Emma Brogi show: la pattinatrice di Castelfranco è campionessa regionale

Grande successo per la giovanissima atleta, Emma Brogi, originaria di Castelfranco di Sotto, della Polisportiva Stella Rossa di Castelfranco sez. Pattinaggio artistico.

Nei giorni scorsi ha conquistato sulla pista di pattinaggio a Grosseto il titolo di Campionessa regionale U.IS.P. nella categoria Novizi Giovani 2010 (categoria più alta per atlete della sua età)

La giovane atleta, che pattina già da alcuni anni, ha dimostrato che con impegno e dedizione si può raggiungere ottimi traguardi.

Il prossimo obbiettivo è la fase nazionale il 18 giugno a Calderara di Reno dove si scontrerà con atlete provenienti da tutta la nazione.

La società è molto orgogliosa del percorso fatto, augura un in bocca al lupo per la prossima sfida e che questi risultati siano da stimolo per le nuove leve che stanno arrivando. Emma Brogi è cresciuta con la allenatrice Giulia Fasano nel percorso al successo si sono aggiunte anche le allenatrici Donatella Falorni e Barbara Tesi.

Fonte: Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Pattinaggio Artistico