Fine settimana di prove multiple per la categoria Cadette/i della Toscana Atletica Empoli Nissan Brogi e Collitorti.

Secondo posto societario per le cadette, allenate da Jaya Campinoti e Simone Garbetti, ai campionati toscani di prove multiple di categoria, valevoli anche per il CDS, svoltisi a Livorno. Tra le prestazioni individuali, da segnalare il primo posto nel pentatlon (600 m, 80hs, salto in alto, salto in lungo e lancio del giavellotto) di Matilde Carboncini, con 3891 punti. La giovane atleta ha prevalso su tutte le avversarie al netto delle cinque prove. Un po' più staccate, ma comunque buone prestazioni, per Margherita Marzi, Agnese Criachi, Anne Mantelli e Carlotta Lisi.

Grazie alle belle prove di tutte quante le atlete, le cadette parteciperanno alle finali CDS di prove multiple che si terranno nel mese di Settembre.

Oltre alle prove multiple, si sono tenute anche delle gare di contorno, alle quali hanno partecipato anche alcune atlete empolesi: Eleonora Matteucci, prima negli 80mt con 10.1 e terza nei 150mt con 19.4 e Viola Fabiani, seconda negli 80mt con 10.4 e quinta nei 150 mt con 20.1

I maschi hanno invece gareggiato solo per l'individuale (non per il CDS), nell'esathlon (100hs - alto - lungo - disco - giavellotto – 1000).

Buone le prestazioni generali: da segnalare Francesco Gronchi, decimo al netto delle sei prove. Bene hanno fatto anche Francesco Micheli, Pietro Vignozzi e Giulio Pagni.

Fonte: Toscana Atletica Empoli

Tutte le notizie di Atletica