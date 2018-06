Finge malore per la gravidanza e ruba Rolex: due arresti

Verso le 9 di sabato 2 giugno le volanti della questura di Lucca hanno arrestato una coppia di romeni 30enni per rapina in concorso. Adesso si trovano in carcere.

La donna, Vagnita Busuioc, aveva avvicinato un anziano di 85 anni residente a Capannori che passeggiava sulla strada adiacente alla circonvallazione delle mura. Lo ha preso a braccetto fingendo un malore a causa della gravidanza e, dopo aver percorso un centinaio di metri con lui, gli ha sfilato improvvisamente il Rolex dal braccio, causando all’uomo abrasioni e lievi lesioni, per poi darsi alla fuga.

In quel momento stava passando una volante che ha notato questa donna correre ed entrare in macchina dallo sportello posteriore per poi sdraiarsi sul sedile. L'auto è stata subito fermata e poco dopo è arrivata la vittima della rapina che aveva seguito la donna e ha riferito quanto accaduto agli agenti. La coppia è stata trasferita in questura e l'anziano invece al pronto soccorso: per le ferite ha riportato 7 giorni di prognosi.