Glauco Nedrotti vince la Chianti Classic Marathon

Ha 39 anni e una grande passione per il running trail il maratoneta di origini italiane che ha primeggiato nella corsa più bella, la Chianti Classic Marathon, che si è tenuta per la seconda edizione nel cuore delle colline toscane. Glauco Nedrotti è il miglior corridore della gara, alla guida della classifica maschile, per il percorso ultra trail lungo 43 Km, che ha affrontato con grinta e determinazione in sole 3 ore e 35 minuti. A ruota lo hanno seguito al secondo e al terzo posto Alessandro Marinai (3.42’) e Gianfranco Lazzerini (3.53’). Nella categoria femminile i migliori risultati sono stati ottenuti da Chiara Angeli (4.39’), Daniela Viccari (4.49’) ed Elena Riccomi (5.00’). Una gara che ha colpito nel segno registrando il dato record di iscritti, 620 atleti, con un’ampia partecipazione di maratoneti provenienti dalla Toscana, dal nord Italia e molti stranieri del nord Europa che si sono riversati a Mercatale, luogo di partenza e arrivo della kermesse, per realizzare un piccolo grande sogno. E l’evento sportivo che ha proposto tre diverse percorsi su strade bianche, tra i vigneti e gli uliveti, paesaggi mozzafiato, immersi nella natura, sui profili delle colline più belle del mondo, non ha deluso.

Il salto di qualità è legato allo sforzo collettivo dei comuni promotori Barberino Val d'Elsa, Greve in Chianti, San Casciano e Tavarnelle Val di Pesa, con il sostegno del Consorzio Vino Chianti Classico e ChiantiBanca e il supporto prezioso delle organizzazioni sportive e dei volontari. Per il sindaco Massimiliano Pescini i complimenti degli atleti e dei visitatori sono stati la risposta migliore all’impegno dell’organizzazione. “Sono stati apprezzati le location e la frequenza dei punti ristoro - dice il primo cittadino - l’accoglienza, il percorso, gli eventi collaterali, la manifestazione nel suo complesso, oltre ad aver goduto della bellezza ineguagliabile del nostro paesaggio che testimonia i tanti privilegi di cui godiamo in questo angolo di paradiso italiano”. Per quanto riguarda il percorso trail di 21 Km i piazzamenti più alti sono stati quelli di Alberto Tacconi (1.35’), Vincenzo Ferrari (1.41’) e Claudio Casalini (1.43’).Nella categoria femminile si sono distinte Francesca Boselli (1.55'), Francesca Muzzi (2.00') e Francesca Biagini (2.24'). “Vedere i volti delle persone che all’arrivo sottolineavano la bellezza del territorio, riscoperto attraverso il trail - ha aggiunto il sindaco - ci ha dato una soddisfazione enorme, voglio rivolgere un ringraziamento a tutti; abbiamo creduto in un’edizione che ha rappresentato un incremento notevole di iscritti, la formula che stiamo percorrendo è quella giusta ed è uno stimolo per il futuro, stiamo individuando un bellissimo percorso di sport a San Casciano e nel Chianti e questo ci rende davvero felici insieme a chi ha corso, abbiamo innovato una tradizione rendendola unica, aiutati da un territorio meraviglioso”.

Cinzia DUGO

Fonte: Ufficio Stampa

