La festa a Santa Croce è amarcord: ci sono anche i 'porpini' di Irma e Paolo

Santa Croce sull'Arno si avvicina sempre di più all'evento più atteso del momento: l'apertura dell'estate a Villa Pacchiani con 'A night with bugged 80's'. Le novità non finiscono mai, perché dopo le info sulla quercia e sul tunnel, ecco altre notizie amarcord riguardo la festa di venerdì 8 giugno.

Dato che l'evento è organizzato dai ragazzi che andavano in Sede e che la famosa Sede è presente anche se non fisicamente, non potevano mancare due figure di assoluto spessore di quegli anni. Si tratta di Irma e Paolo, che alla Sede hanno dedicato una vita e che saranno presenti pure l'8 giugno. Irma e Paolo non saranno soli, con loro anche i mitici 'porpini', ovvero delle focaccine che andavano molto in voga tra i santacrocesi.

I lavori nelle stanze del carnevale, intanto, proseguono e i mastri carnevalai sono all'opera per rendere la festa più colorata e santacrocese possibile. "Ricordiamo che le prenotazioni sono ancora attive, ma potrebbero chiudersi entro il 5 o 6 giugno, perché in tantissimi si sono già iscritti. Non vediamo l'ora di far festa con gente di tutte le età, anche se ormai noi che andavamo in Sede siamo tutti quarantenni..." affermano gli organizzatori.

La festa partirà all'ora dell'aperitivo e continuerà per tutta la sera. Ci saranno la cucina di Cristina Pistolesi, la musica di massimo Dj Bani e Dollaro, lo show con Daniel Buralli e la drag Ivana Tram e molte altre sorprese (qui il programma ufficiale). L'ingresso al dopo cena è libero, ma per il buffet bisogna prenotarsi. Per farlo è necessario iscriversi direttamente in alcuni negozi di Santa Croce: Caffetteria Giannini, Fiori e Colori, Mesticheria Ferramenta Zingoni, Look & Fashion - Profumeria Poli.

