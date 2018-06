Ladies and Sport, riascolta la puntata con ospiti le Astro Dragon Ladies

Ritorna la trasmissione radiofondica Ladies and Sport, in onda su Radio Lady, per la nuova stagione. E ritorna con delle compagne d'avventura importanti, con cui la trasmissione ha condiviso la presenza sul palco del prestigioso premio Aramini.

Condotto da Serena Franceschin dalle 15.10 alle 16 (a turno un venerdì ogni due settimane), la trasmissione si propone di raccontare lo sport dal punto di vista femminile, senza retorica ma con grande apertura a tutte le realtà esistenti nel territorio di Empoli. Grazie alla partecipazione dell'assessore allo sport Fabrizio Biuzzi, venerdì 4 maggio sono state ospitate negli studi di via de Amicis Franca Criseo, Rossana Filippi e Donata Ragionieri, ovverosia le Astro Dragon Ladies.

Potete riascoltare la puntata cliccando play in cima a questo articolo.

Per le prossime puntate appuntamento dunque sulle frequenze 97.7 fm e 102.1 per Pisa e costa tirrenica, oppure in streaming a questo indirizzo. Disponibile anche la app gratuita per dispositivi Apple o Android: si chiama semplicemente Radio Lady.

