Mercatone Uno di Colle di Val d’Elsa: solidarietà della RSU CGIL del Comune

La RSU Funzione Pubblica CGIL del Comune di Colle di Val d’Elsa esprime la sua solidarietà ai lavoratori e alle lavoratrici del Mercatone Uno di Colle.

La loro vertenza - che segna ancora una volta il nostro territorio già profondamente colpito dalla crisi di questi anni - deve fare i conti con una scelta sbagliata ed ingiusta che potrebbe vedere il ridimensionamento del sito con la perdita di 30 posti di lavoro su 50!!!

Auspichiamo che tutta la Valdelsa, in primis le istituzioni e il nostro Comune, si stringano attorno alle lavoratrici, ai lavoratori e alle loro famiglie, ma soprattutto che si adoperi fino in fondo affinché questa prospettiva cambi e si possa dare continuità lavorativa a tutte le maestranze che operano in quel negozio.

La RSU FP CGIL del Comune di Colle di Val d’Elsa è a disposizione per qualsiasi iniziativa i lavoratori vogliano intraprendere.

La RSU FP CGIL del Comune di Colle di Val d’Elsa

