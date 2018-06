Metti in pausa la monotonia e buttati nell'avventura del canottaggio con la Dragon Limite

Nel XXI secolo, in mezzo a una vita informatizzata, dai tempi strettissimi e troppo spesso compressa, lungo le rive dell'Arno è nata da poco una realtà di nicchia, controcorrente in tutti i sensi, aperta alla vita e ad un altro modo di rapportarsi a ciò che ci accade.

In seno alla più antica squadra di canottaggio d'Italia, la Società Canottieri Limite 1861, sta nascendo la Dragon Limite, attualmente composta da 8 donne, traghettate dalla loro timoniera e capitana Maria Diano e allenate dall'appassionato Francesco Bedogni.

Il dragone è un'imbarcazione antica, potente, dove ritmo, forza, fiato e cuore danzano all'unisono, creando un vortice quasi mistico, all'interno del quale sentirsi una cosa sola con i compagni di pagaia, l'acqua e il cielo.

Le otto donne della Dragon Limite hanno fermamente deciso, con entusiasmo, caparbietà e spirito di squadra, di ritagliare un pezzo della loro frenetica vita per dedicarlo a se stesse, al proprio equilibrio corpo-mente, al nutrire e incanalare quella parte combattiva, di voglia di stare e di andare verso l'altro, di superare i propri limiti. Per onorare una delle massime più note che Gabriele D'Annunzio riferì ai canottieri di questa antica Società, definendoli dei “Limitesi senza limiti”.

Dragon Limite nasce da un piccolo gruppo di donne che decisero di iniziare a pagaiare come supporters, ossia come aiuto, del gruppo delle Astro Dragon Lady, donne operate di tumore al seno che utilizzano questo sport come fisioterapia e che si allenano a Limite dal 2012.

Le supporter sono entrate in questo gruppo da qualche anno e da gennaio 2018, con la crescita delle adesioni, è stato deciso di formare una squadra autonoma iscritta alla FIDB (Federazione Italiana Dragon Boat).

Molti sono gli obiettivi da raggiungere, in un gioco che inizia ad essere giocato anche in competizioni a giro per l'Italia e non solo. La squadra si sta preparando anche per eventi in Europa, sognando di partecipare ad almeno un evento oltreoceano. A luglio parteciperà al 2018 IBCPC Dragon Boat Festival (Festival internazionale per le donne operate al seno) che si terrà a Firenze.

La squadra Dragon Limite cerca altre donne fatte di questa stoffa, di questa vitalità, di questa voglia di mettersi in gioco per gettare il proprio cuore oltre l'ostacolo. Senza dire "sarebbe bello, ma non ho tempo", per sfatare una volta per tutte i luoghi comuni, tra cui quello che afferma che i gruppi di donne non saprebbero collaborare a causa di invidie.

Provare è gratuito e ciò che si riceve vale forse la pena del tentativo. Gli allenamenti si svolgono il martedì dalle 18 alle 19 e il sabato dalle 10 alle 11. Per chi volesse provare il ritrovo è alla sede dei Canottieri Limite, dove si trova anche il quartier generale della Dragon Limite.

Per informazioni contattare Serena al 339.3264431.