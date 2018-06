Multicons dice basta ai centri di accoglienza: ecco un nuovo gestore. Restano i 50 lavoratori

La Servizi Toscani (consorziata Multicons) fa un passo indietro sulla gestione dei centri di accoglienza dei migranti sul territorio dell'Empolese Valdelsa e dell'area fiorentina. Il prossimo 15 giugno il ramo d'azienda che ha ottenuto il relativo appalto dalla Questura di Firenze sarà infatti ceduto alla cooperativa emiliana 'Arcolaio': parliamo di 20 CAS (Centri di accoglienza straordinaria) con 313 posti letto.

La cessione è stata ufficializzata nel corso di una conferenza stampa a cui hanno partecipato il Presidente di Servizi Toscani Stefano Mugnaini, il vicepresidente Francesco Di Pietro, l'avvocato Marta Galgani e il 'delegato' dei lavoratori Luca Belloni.

Il presidente Mugnaini ha motivato la vendita parlando di "una semplice scelta imprenditoriale" dettata dalla volontà di "puntare su altri servizi". Il presidente precisa quindi che "si tratta di una decisione presa in totale autonomia e non legata a nessuna problematica specifica. Non avevamo nessun obbligo". Una scelta imprenditoriale che, però, non può avere motivazioni economiche: il giro d'affari dei centri in questione è di circa 3 milioni di euro a fronte di una vendita (le cui cifre non sono state rese note) che indicativamente è stimabile in "qualche decina di migliaia di euro", come spiega Mugnaini.

La cessione, dunque, ha radici diverse. Il presidente sembra non voler affrontare direttamente la questione lasciando intendere che le motivazioni sono riconducibili alle generiche difficoltà nella gestione di un servizio tanto complesso. Nel corso della conferenza stampa ha parlato di "pressioni", di "elevati livelli di responsabilità", di "gestione complicata del servizio e del personale necessario" e di "stress", ma è presumibile che a determinare la scelta siano stati i fatti di cronaca e la conseguente pressione mediatica che li hanno accompagnati.

Multicons è finita più volte sotto i riflettori per la gestione dei centri a causa di problematiche legate alle condizioni dei migranti e delle strutture, a controlli a sorpresa da parte della Prefettura, denunce dei dipendenti e inchieste giudiziarie (l'ultima delle quali la presunta aggressione di Mugnaini ad uno degli ospiti di una struttura). Accuse che la cooperativa ha sempre negato e che Mugnaini rimanda al mittente: "Siamo stati definiti la cooperativa degli scandali. Tutto falso! I controlli hanno accertato che abbiamo sempre lavorato bene e abbiamo vinto regolarmente gli appalti grazie al tipo di servizio offerto. Su di noi tante bugie!"

Le accuse, che poggino su basi reali o che siano "strumentalizzazioni" come le definisce Mugnaini, hanno sicuramente contribuito a creare un clima malsano, certamente fomentato anche da un particolare contesto socio-politico che pone al centro il tema dei migranti.

Tutto ciò ha ovviamente messo in cattiva luce la cooperativa, tanto da diventare per alcuni addirittura un simbolo della 'cattiva gestione dei migranti': a dimostrazione di ciò la lettera con intimidazioni al sindaco Barnini su cui, oltre ad un proiettile e una svastica, c'era un riferimento proprio a Multicons.

Una pressione mediatica che con tutta probabilità ha convinto il presidente di Servizi Toscana a dire basta.

La nuova proprietà. La cooperativa Arcolaio può davvero essere definita un 'colosso' del settore: conta oltre 2000 dipendenti e gestisce già molte strutture di accoglienza. I contatti con Servizi Toscani sono nati nel novembre 2016 e si sono concretizzati in un accordo il 31 maggio 2018: l'appuntamento dal notaio per la firma della cessione è attesa per il 15 giugno, dal giorno dopo Arcolaio sarà a tutti gli effetti il gestore dei 20 CAS.

Mugnaini spiega che "l'obiettivo non era quello di fare cassa, ma di stabilizzare l'intero servizio dell'accoglienza cedendolo ad una società forte e con una trentennale esperienza nell'accoglienza diffusa nata con la crisi dei Balcani. Abbiamo fatto una scelta con la massima sensibilità volta a cercare un partner che potesse assicurare il buon lavoro fatto in questi anni"

I lavoratori. Il passaggio dovrebbe essere indolore per i circa 50 dipendenti che a vario titolo lavorano nei CAS. Dopo una trattativa con Arcolaio e i sindacati sembra che tutti i lavoratori dipendenti saranno riassorbiti e resteranno impiegati nelle loro mansioni: questo prevede l'accordo di cessione. Arcolaio si è impegnato anche ad assorbire i contratti a tempo determinato che verranno ovviamente a cadere con il passaggio di proprietà. Dunque la vendita non dovrebbe avere scossoni sull'occupazione.

Servizi Toscani avrebbe addirittura garantito occupazione a chi non volesse cambiare proprietà: "Ai soci che volessero rimanere qui noi manteniamo una porta aperta: abbiamo altri centri in altre province o possiamo convertire la loro posizione".

Sulla trattativa riguardante i lavoratori questo è il commento di Mugnaini: "Abbiamo avuto un dialogo proficuo con i sindacati. Hanno compreso che stavamo cedendo ad una società che garantiva il servizio e che aveva intenzione di tutelare tutti i posti di lavoro. Preciso che non è una ricollocazione, i lavoratori svolgeranno le loro mansioni. I sindacati ci hanno aiutato a stringere con i tempi e a salvaguardare l'occupazione con richieste sensate e responsabili"

Giovanni Mennillo

