Parco di via Cividale, nuovi giochi e un campetto da basket

Il parco di via Cividale si abbellisce con nuovi giochi per bambini e un campetto da basket nell’ottica di renderlo sempre più fruibile per bambini, ragazzi e per le famiglie.

L’area Manutenzione del Comune ha provveduto nei giorni scorsi a installare una nuova altalena e un nuovo gioco a molle per bambini disabili, frutto in entrambi i casi di sensibili donazioni da parte di privati, con l’obiettivo di andare incontro anche ai ragazzi con carrozzine, che necessitano di spazi maggiori.

Inoltre nella stessa area l’amministrazione comunale ha realizzato un nuovo campetto da basket con relativo canestro per giocare in tutta tranquillità nell’area verde in uno spazio creato ex novo.

Ricordiamo che nella serata di venerdì 15 dalle 19 in poi in via Cividale si terrà la Festa delle Associazioni che operano sul territorio: sarà l’occasione anche per inaugurare di fatto i nuovi giochi.

