"Più qualità e ausiliari del traffico": le richieste Fit-Cisl per Ataf e Li-nea

"Ultimamente alcuni media si sono occupati della qualità del servizio di trasporto pubblico e dei prossimi aumenti tariffari: considerato l’avvio delle linee tramviarie e il momento storico-urbanistico così particolare, è adesso il momento di proposte atte a garantire la creazione di un sistema di mobilità all’avanguardia e all’altezza dei costi sostenuti.

Come FIT-CISL, per un adeguato livello di adduzione e un alto livello di regolarità, dato che il servizio su gomma sarà sempre soggetto ad un’elevata interferenza del traffico privato, rispetto ai tram, riteniamo necessario quanto segue:

DOTARE ATAF & LI-NEA DI 20 AUSILIARI DEL TRAFFICO. Per il controllo degli spazi di fermata e di capolinea, affinché sia garantita la sicurezza della salita/discesa dei passeggeri; per il presidio degli itinerari di linea e delle corsie preferenziali, affinché i bus non vengano ostacolati e bloccati dai veicoli in sosta vietata. Tutto ciò in stretta collaborazione con la P.M., la quale avrebbe così un numero maggiore di agenti da dedicare ad altri servizi.

GARANTIRE AD ATAF & LI-NEA UN VELOCE SERVIZIO DI RIMOZIONE. La pronta rimozione dei veicoli in sosta, dove prevista dal C.d.S., consentirebbe la veloce ripartenza del servizio in caso di blocco e in generale un maggiore rispetto nei confronti del servizio pubblico di trasporto.

La protezione del servizio è un provvedimento assolutamente necessario per la sua regolarità e sicurezza. Un aumento della qualità generale, garantirà la sostenibilità dei costi collettivi e individuali e consentirà un maggiore utilizzo dei mezzi pubblici."

Coordinamento Autoferrotranvieri FIT-CISL Firenze

