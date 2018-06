Polizia municipale a Fucecchio, Testai (FI): "10 agenti per 34mila abitanti contando anche Cerreto Guidi"

"Ci stupisce l’ottimismo espresso attraverso gli organi di informazione dal sindaco Alessio Spinelli in relazione al riassetto organizzativo della polizia locale dell’Unione CEV che a nostro giudizio penalizza fortemente Fucecchio che, dopo essersi vista togliere metà personale, dal primo giugno è accorpata con Cerreto Guidi dove però non ci sono più agenti in organico.

Ci troviamo invece costretti nuovamente a prendere atto dell’ennesimo deludente, per non dire fallimentare, risultato ottenuto dal nostro primo cittadino nella sua veste di delegato alla municipale dell’Unione che non è riuscito ancora una volta a tutelare e difendere la nostra città.

I numeri parlano da soli. All’inizio del mandato, Spinelli poteva contare a Fucecchio su diciotto agenti per 23mila abitanti su un territorio di 65 chilometri quadrati. Con l’ingresso nell’Unione il numero degli agenti è stato ridotto a dieci, mentre dal primo giugno è stata aggiunta ufficialmente anche la competenza sul territorio del comune di Cerreto Guidi che conta 11mila abitanti ed una superficie di 50 chilometri quadrati e, particolare non di poco conto, nessun agente.

Se la matematica non è un opinione, l’area di competenza sulla quale dovranno operare i dieci agenti fucecchiesi, alternandosi su due turni giornalieri ed a volte anche tre, diventa complessivamente di 115 chilometri quadrati con una popolazione complessiva di 34mila abitanti.

Almeno che Spinelli non riesca nella moltiplicazione dei pani e dei pesci, non è corretto, a nostro avviso, illudere i cittadini facendogli credere di poter garantire servizi di vicinanza e prossimità con un numero di agenti già del tutto insufficiente, ed ai quali viene assegnato ulteriore territorio da controllare e mansioni amministrative e burocratiche da svolgere.

Questi numeri però Spinelli nel suo intervento sugli organi di informazioni non li cita, perché anche il più sprovveduto lettore capirebbe che questo nuovo impianto organizzativo rappresenta per Fucecchio un ulteriore forte penalizzazione rispetto agli altri comuni del circondario dove invece sono state unite le forze ma con personale già presente nelle sedi esistenti e che ora si chiamano Nuclei Territoriali.

L’unica cosa che appare certa è che con queste scelte, ma soprattutto con questi numeri, Spinelli ha riportato indietro la nostra polizia municipale e la nostra città di mezzo secolo, mettendo in campo, come contropartita, un esercito di volontari dell’Auser, apparecchiature e varchi elettronici che arricchiscono le casse comunali, e nastri registrati con cui rapportarsi telefonicamente.

Abbiamo perduto però quel rapporto umano di vicinanza e di prossimità che la nostra polizia locale fino a qualche anno fa ci ha sempre assicurato e che è stata sempre parte integranti delle nostre tradizioni e della nostra cultura.

Non era questo il progetto che ci era stato proposto quando si è iniziato a parlare della polizia locale degli undici comuni. La posizione di Forza Italia che rappresento in consiglio comunale è molto chiara: Spinelli non è riuscito a tutelare Fucecchio nelle sedi opportune, o ha opportunamente assecondato, per mantenersi il suo scranno, scelte e decisioni prese da altri o calate dall’alto".

Simone Testai, capogruppo FI Fucecchio

