Rotary Club Castelfranco-Valdarno premia l'azienda Melissa di Ponte a Egola

Il Club Rotary di Castelfranco di Sotto Valdarno Inferiore ha dedicato l’incontro sociale di Maggio all’analisi delle peculiarità della imprenditoria del comprensorio del cuoio.

Nel corso della serata è stato evidenziato come la storia della imprenditoria del comprensorio sia anche la storia di una comunità. Una comunità che, in meno di un secolo, grazie a una dinamica classe imprenditoriale, coadiuvata da operose maestranze, ha trasformato il volto e la storia di un territorio, facendo si che un luogo eminentemente dedito alla agricoltura si potesse trasformare in un distretto industriale che si è posto ai vertici del settore italiano della pelle e del cuoio. Imprese, comunità, corpi intermedi e istituzioni hanno saputo collaborare e dialogare costantemente, garantendo il raggiungimento di risultati economici eccellenti, nel rispetto della tutela ambientale.

La serata ha visto come relatore Federico Tondo, titolare della società Classic drivers di Fucecchio che ha affrontato il tema della importanza per una qualsivoglia azienda della risorsa umana ed ha visto la numerosa partecipazione di professionisti ed imprenditori che operano nel comprensorio.

In una serata dedicata alla imprenditoria non poteva mancare un riconoscimento del Rotary ad una azienda del comprensorio, Melissa srl, che da anni si distingue per la capacità di saper coniugare antica artigianalità, creatività, innovazione e sapiente utilizzo dei più moderni strumenti messi a disposizione della tecnologia il tutto nel difficile campo della moda e degli accessori. Dopo un breve ma significativo filmato che ha mostrato particolarità operative e alcune pregevoli produzioni dell’azienda, il Presidente del Club di Castelfranco di Sotto Valdarno Inferiore Roberto Ferraro ha consegnato una targa ricordo alla ditta Melissa srl di Ponte a Egola, complimentandosi con gli artefici di tale successo, i coniugi Carlo Calvetti e Annamaria Vadi e le tre figlie Beatrice, Melissa e Greta.

Fonte: Rotary Club Castelfranco di Sotto Valdarno Inferiore

