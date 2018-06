RSA Villa San Giusto di Prato, la precisazione di Sds e Azienda Usl Toscana Centro

L’Azienda USL Toscana Centro e la Società della Salute Pratese precisano che l’attività di vigilanza nelle strutture residenziali (RSA) viene svolta periodicamente secondo la normativa vigente in tutto il territorio aziendale ed anche a Prato tanto che recentemente sulla base dei controlli effettuati, si è pervenuti, per una struttura, anche a provvedimenti di revoca della autorizzazione al funzionamento per carenze sui requisiti di esercizio.

Dall’attività della Commissione di vigilanza è emerso che la maggior parte delle RSA pratesi erogano livelli di prestazioni adeguati e qualora si riscontrino inadempienze, gli Enti preposti intervengono con tempestività affinchè vengano rimosse nel rispetto della normativa in materia. Inoltre le eventuali inadempienze contrattuali devono essere contestate per iscritto dalla parte che ne abbia interesse per iscritto e con fissazione di un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Successivamente le parti concordano un termine entro il quale le stesse inadempienze devono essere rimosse, pena la sospensione dell’efficacia contrattuale (ivi compresa la sospensione di nuovi inserimenti in struttura e il pagamento delle fatture giacenti, se previste nel conteratto).

L’Azienda USL Tc e la SDS rassicurano che sono poste in essere tutte le procedure necessarie nel minor tempo possibile per rimuovere le criticità del caso.

Come comunicato nei giorni scorsi, in particolare, saranno svolte tutte le azioni di tutela che si renderanno necessarie, compreso l’avvio di un percorso giuridico adeguato, sia da parte dell’Azienda USL Toscana centro che della SDS pratese nei confronti della struttura Serena Orizzonti, che gestisce la RSA Villa San Giustodi Prato. E’ questa la decisione assunta dopo gli esiti degli urgenti sopralluoghi e delle verifiche per appurare l’esistenza di profili di illecità relativamente al numero dei pasti ordinati e distribuiti agli anziani ospiti della residenza.

