Sicurezza e difesa pubblica, al via un ciclo di iniziative a San Casciano

Riparte con un nuovo ciclo di incontri nel capoluogo e nelle frazioni la campagna informativa per la sicurezza e la difesa pubblica organizzata dal Comune di San Casciano e dall'Arma dei Carabinieri. Suggerimenti, consigli e indicazioni puntuali saranno forniti in occasione delle iniziative aperte al pubblico, in programma il 21 giugno al campo sportivo di San Casciano alle ore 17.30 e il 28 giugno al Circolo di San Pancrazio alla stessa ora. Gli incontri vedranno la presenza delle delle orze dell'ordine e degli agenti della Polizia locale dell'Unione comunale del Chianti fiorentino che guideranno i cittadini alla conoscenza dei casi più comuni e di come prevenirli attraverso l'utilizzo di una sorta di vademecum antitruffa.

“L'obiettivo – dice l'assessore Elisabetta Masti – è quello di adottare comportamenti utili ad evitare e contrastare furti, borseggi, rapine e truffe a danno dei cittadini, soprattutto quelli più fragili, non solo gli anziani ma anche persone sole e famiglie che vivono in aree decentrate”. Gli incontri, promossi in collaborazione con Cna Firenze, si estenderanno nel corso dell'autunno, a partire dal mese di settembre. La campagna di informazione mira ad identificare il profilo del truffatore. Nell'opuscolo, che sarà distribuito ai cittadini, gli imbroglioni sono descritti come persone distinte, educate e gentili nei modi, e agiscono in coppia. Mentre uno parla, usando toni e modi gentili, l’altro visita le stanze dell’abitazione in cerca di denaro e gioielli, cercano di entrare nell’abitazione con un pretesto. Informazione importante: spesso lavorano dal lunedì al venerdì, in modo da potersi spacciare per funzionari di qualche ente.

Per quanto riguarda gli accorgimenti da adottare, l'Arma dei Carabinieri suggerisce di non aprire la porta di casa a sconosciuti, anche se vestono un’uniforme o dichiarano di essere dipendenti di aziende. Durante il tragitto di andata o di ritorno dalla banca o dall’ufficio postale, con i soldi in tasca, non bisogna mai distrarsi o lasciarsi fermare da sconosciuti. Quando si cammina è necessario tenere la borsa dalla parte del muro della strada. In questo modo si evitano gli scippi. I carabinieri consigliano di non prestare attenzione a chi chiede di poter controllare i soldi e il libretto della pensione o chi offre facili guadagni. Quando si esce di casa, anche per poco, è necessario chiudere a chiave o attivare l'impianto di allarme. Non si deve estrarre il portafoglio per strada. Se si nutre un dubbio o si nota una macchina sospetta è opportuno fare una segnalazione e telefonare il 112 o contattare la stazione dei Carabinieri al numero 055 820031.

Fonte: Comune di San Casciano in Val di Pesa - Ufficio Stampa

