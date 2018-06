Ginnastica artistica, ottimi risultati per Sofia Tonelli e le altre campionesse nazionali Saltavanti

Sofia Tonelli fra le migliori ginnaste d’Italia alla Finale Nazionale Allieve Gold!

Sabato 26 Maggio si è svolta a Mortara (PV) la Finale Nazionale Allieve GOLD della Federazione Ginnastica d’Italia. È la massima gara prevista sui programmi tecnici, dalla quale sono passate tutte le ginnaste della Squadra Nazionale e dalla quale si inizia a selezionarle e seguirne il percorso. Le atlete sono suddivise per anno di nascita.

Saltavanti-Empoli era presente con Sofia Tonelli, classe 2007, quindi categoria A3. I progressi di Sofia in questo ultimo anno sono stati a dir poco esponenziali. Basti pensare che lo scorso anno in A2 era stata ammessa a questa stessa finale attraverso un ripescaggio, classificandosi poi oltre la 30a posizione su 40 partecipanti. Ma la determinazione sua e della sua istruttrice Silvia Ulivieri, hanno notevolmente cambiato scenario. Innanzitutto la Tonelli è stata scelta dalla Direttrice Tecnica Regionale Stefania Bucci, con poche altre atlete toscane, a far parte di un gruppo denominato “Élite” che ogni giovedì pomeriggio si allena insieme nell’Accademia di Ginnastica di Montevarchi, dove Sofia ha l’onore e lo stimolo di prepararsi a fianco di Lara Mori, affermata ginnasta nazionale in forza all’Esercito, 6a classificata al Corpo Libero agli ultimi mondiali di Montreal. Dopo un intensissimo lavoro, Sofia è diventata vice-campionessa regionale, si è classificata 3a all’Interregionale passando di diritto alla Finale Nazionale di Mortara dove, dopo una gara su 5 attrezzi (con una caduta ed alcune sbavature) ha ottenuto un bellissimo quarto posto, a meno di tre decimi dalla terza, meno di sei dalla seconda e poco più di un punto dalla prima, affermandosi con decisione fra le migliori e più promettenti ginnaste allieve d’Italia.

Pochi giorni dopo è arrivata la convocazione ad un allenamento collegiale nazionale, che si terrà nell’Accademia Nazionale di Trieste dal 25 al 29 Giugno ed a quello regionale di Montevarchi dal 02 al 06 Luglio. Ma la notizia più entusiasmante, sempre merito del risultato ottenuto, è senz’altro l’ammissione al CRITERIUM, che è il Campionato Assoluto delle Allieve, che avrà luogo a Riccione l’08 Luglio, il giorno dopo della gara che eleggerà i nuovi Campioni Nazionali Assoluti 2018. La giovane empolese è già al lavoro per introdurre qualche nuovo elemento tecnico che innalzi i suoi punteggi di partenza.

Al via il campionato nazionale Uisp a Cattolica

Il primo weekend è iniziato Giovedì 31 Maggio fino a Domenica 3 Giugno, dalla 1^ alla 6^ categoria UISP.. Per la Saltavanti 31 ginnaste presenti, 42 volte sul podio e 15 ori.

Matilde Taranto terza classificata nella categoria prima senior classe 2003, prima a trave e seconda a parallele.

Nella categoria seconda élite la nostra Irene Pelloni conquista un bellissimo terzo posto, accompagnato dal primo posto a volteggio e il secondo a parallele.

Alessia Boldrini all'esordio in questa categoria conquista un bell'ottavo poto e il quinto a corpo libero. La squadra di prima categoria allieve di Alice e Aurora si classifica prima. Aurora Cuccu prima a parallele, trave e corpo libero e seconda a volteggio. Alice Talarico prima a volteggio e seconda a parallele, trave e corpo libero.

Quarto posto per la squadra senior di Sara Bagnoli, Alessia Fadda e Greta Stefani! Sara prende anche il secondo posto alla trave.

La squadra mista di prima categoria composta da Marta Giannoni, Aurora D’aniello e Rebecca Boretti conquista un bellissimo secondo posto! Negli attrezzi Marta arriva seconda a volteggio.

Nella seconda categoria junior individuale Azzurra Guida e Giorgia Stortini chiudono rispettivamente all'11esimo e 15esimo posto!

Nella specialità di seconda categoria a volteggio Alessandra Corsinovi conquista il titolo di campionessa nazionale. A trave Alessia Borghini si classifica seconda, a corpo libero Alessandra sale sul terzo gradino del podio.

La squadra di terza categoria senior composta da Francesca Sani, Lara Sortino e Alessia Giampaia già campione regionale si conferma anche campione Nazionale.! Agli attrezzi Lara seconda a volteggio e prima a corpo libero, Francesca prima a parallele, seconda a trave e corpo libero.

Nella terza categoria élite Giulia Benassai conquista il secondo posto, Viola Donati giunge quarta ai piedi del podio, Chiara Tognetti nona e Valentina Nelli 13esima. Agli attrezzi Giulia seconda a trave e volteggio, Chiara terza a volteggio e Valentina terza a corpo libero!

Nella terza categoria specialità con Elena, Giorgia e Eleonora! Elena Rossi (classe '98) conquista il secondo gradino del podio al corpo libero, Giorgia Grippo vince l'attrezzo parallele e sesta a trave, Eleonora Bartoli terza a corpo libero.

La nostra ginnasta di sesta categoria D Angela Stile conquista il quinto posto e a volteggio è campionessa nazionale. La nostra Irene Sardi nella categoria sesta A/B conquista un bel quinto posto generale e il terzo gradino del podio alle parallele.

Giulia Rigatti in quarta specialità élite si aggiudicata il terzo posto nella classifica generale e si laurea campionessa nazionale alle parallele.

Infine Giorgia Del Bino e Eleonora Franchi in quinta categoria senior, all'esordio in questa categoria, conquistano rispettivamente il decimo e dodicesimo punteggio totale ma sono anche seconda e terza a volteggio!! Chiara Bagnolesi in quinta categoria specialità invece conquista un bel secondo posto a trave e quinto a corpo libero.

