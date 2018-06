Una spiaggia in Valdelsa: il Paesaggio Ritrovato di Montaione lungo i salti vulcanici

Si terrà domenica 10 giugno il prossimo appuntamento dell’edizione 2018 del Paesaggio Ritrovato, il programma di escursioni a piedi alla scoperta del territorio di Montaione e dintorni, promosse dal Comune di Montaione e organizzate in collaborazione con l’Ecoistituto delle Cerbaie.

Come sempre accompagnati da una guida naturalistico - ambientale, i partecipanti percorreranno uno degli itinerari più suggestivi del territorio valdelsano, quello che collega San Vivaldo ad Alberi seguendo la discesa dei salti (polle) vulcanici lungo il torrente Evola.

Come di consueto, l’escursione è gratuita, ma è obbligatorio prenotarsi per telefono allo 0571 699 255 o per mail all’indirizzo dell’Ufficio informazioni turistiche (turismo@comune.montaione.fi.it) o della guida (a.bernardini@ecocerbaie.it), a cui è possibile rivolgersi anche per avere informazioni tecniche sull’escursione. La partenza è alle 9.00 dal parcheggio della Gerusalemme di San Vivaldo. Il rientro previsto è alle 16.30.

Fonte: Comune di Montaione

