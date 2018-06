Volterra ricorda Lelio Lagorio, uomo delle istituzioni

«La comunità volterrana, in pieno accordo con la famiglia, vuole onorare la figura di Lelio Lagorio, ad appena un anno dalla sua scomparsa». Lo sottolinea il Sindaco Marco Buselli in vista della cerimonia “Lelio Lagorio un uomo delle istituzioni” che si svolgerà in suo onore proprio a Volterra il 9 giugno (ore 10.30) a Palazzo dei Priori in Sala del maggior Consiglio.

«Lagorio – spiega Buselli - è stato uno dei figli più importanti del Volterrano, terra che lui amava profondamente e a cui è rimasto sempre legato indissolubilmente: ministro della difesa e prima ancora presidente della regione Toscana dal 1970 al 1978. Insieme ai suoi amici e familiari l'Amministrazione Comunale onorerà la sua memoria e lo ricorderà con semplicità e dignità».

Alla cerimonia interverranno, oltre al primo cittadino volterrano, Eugenio Giani presidente del Consiglio regionale della Toscana, Alberto Ferrini Sindaco di Castelnuovo Val di Cecina, Monica Stefania Baldi Former Member del parlamento Europeo e Giuseppe Sorrente già Segretario particolare di Lelio Lagorio

Fonte: Ufficio Stampa

