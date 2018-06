Una voragine si è creata in un parcheggio a margine della via Aurelia a Livorno, a lato sud del ponte di Calafuria, a causa dell'erosione del rio omonimo. Un uomo di 31 anni vi è caduto dentro poco prima dell'una di questa notte ed è stato recuperato dai vigili del fuoco, tramite una barella e un verricello e l'utilizzo di tecniche speleo-alpino-fluviali. Sul posto i sanitari inviati dal 118 per il trasferimento del ferito in ospedale.