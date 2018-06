Siamo alle porte coi Sassi: si conclude il progetto che ha coinvolto le classi prime dell’Istituto comprensivo di Vinci

Si conclude giovedì 7 giugno presso l’Oleificio Montalbano – Via Beneventi – Vinci, il progetto che ha coinvolto le classi prime dell’Istituto comprensivo di Vinci (8 classi Scuola secondaria di primo grado) in collaborazione con il Centro Tradizioni Popolari Empolese–Valdelsa. Il progetto ideato dalla prof.ssa Tamara Morelli, “Detti e proverbi Toscani” è iniziato a febbraio. Il tutoraggio e la logistica è stato affidato al Segretario del Centro tradizioni, Simone Vaiani. E’ stato sostenuto in parte con un contributo economico dell’Istitituo comprensivo di Vinci. Gli incontri con le scuole hanno visto la partecipazione di due componenti del Comitato Tecnico- Scientifico del Centro Tradizioni, il prof. Paolo Gennai esperto di studi socio-antropologici legati al Paesaggio e il prof. Carlo Lapucci, massimo esperto di tradizioni popolari che ha affascinato i ragazzi, rendendoli attivi e ricercando a loro volta proverbi e detti attraverso genitori – zii – nonni. “Ogni giardino ha il suo serpente” ha detto Lapucci ai ragazzi, riferendosi al Serpente di Eva e puntualizzando come di proverbi e dell’universalità dei proverbi si parli in tutte le culture, fin dai primordi. Si conclude così un progetto creato in sintonia tra Scuola e Centro Tradizioni che ha fatto emergere un nuovo Patrimonio culturale immateriale da tutelare, che puo’ gettare le migliori basi da esportare anche su altri Comuni del Circondario empolese-valdelsa, afferma la Vice-Presidente Alessandra Ulivieri. Un particolare ringraziamento alla Montalbano agricola alimentare toscana S.p.A. che ha dimostrato sensibilità nell’accogliere e potenziare questo progetto.

Dalle Ore 17,00 avverra’ la presentazione pubblica dei lavori emersi nel progetto, con il Programma

seguente:

Apertura di Alessandra ULIVIERI – Vice-Presidente Centro Tradizioni popolari E.V.

Intervento di Tamara MORELLI – Referente progettuale con le colleghe Docenti presenti

Saluto di Raffaello LIPPI – Presidente Montalbano S.p.A.

Saluto di Daniela MANCINI – Dirigente scolastica di Vinci

Saluto di Caludia HEIMES - Assessore alla Pubblica istruzione del Comune di Vinci

A seguire performance poetica in compagnia di Marzio Matteoli e Manuela Marcantelli in: “Proverbi fra canti popolari e ottava rima” che ci accompagneranno verso l’Aperitivo “originale” con Fettunta, Vino e Olio del Montalbano offerto a tutti I partecipanti. La cittadinanza è invitata!

Fonte: Ufficio Stampa

