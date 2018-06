Antenna 5, incontro in Regione con sindacati e lavoratori

Le difficoltà che vive l'emittente empolese Antenna 5 sono state al centro dell'incontro convocato oggi in Regione dal consigliere del presidente per il lavoro Gianfranco Simoncini con la Cgil di Empoli e i lavoratori, presente il consigliere regionale Enrico Sostegni. L'incontro è servito a fare il punto sulla drastica riduzione del palinsesto e le produzioni nell'ultimo periodo e il ritardo nei pagamenti degli stipendi. Simoncini ha preso l'impegno di contattare l'azienda per promuovere oltre ad un incontro istituzioni azienda anche un incontro allargato alle organizzazioni sindacali.

Fonte: Regione Toscana

Tutte le notizie di Empoli