Arcobaleno d'Estate al Parco dei Renai: arte, gioco e divertimento

Sabato 16 giugno dalle ore 17.30 fino a tarda sera si rinnova l’appuntamento con Toscana Arcobaleno d'Estate nel Parco dei Renai a Signa.

L’evento, organizzato dalla Pro Loco Signa con il patrocinio dell’Amministrazione comunale, si svolge all’interno dell’iniziativa promossa dalla Regione Toscana “Arcobaleno d’Estate 2018”, il fine settimana che celebra l’arrivo dell’estate e dà il via alla stagione turistica nella nostra regione, un’occasione per mettere in mostra le eccellenze della Toscana, dal suo patrimonio artistico e naturalistico, fino a quello delle tradizioni locali e della gastronomia.

Oltre alle attrattive che il parco offre ogni giorno (piscina, minigolf, parete di arrampicata, pista ciclabile, gonfiabili per bambini, bar...etc) il 16 giugno ai Renai troverete molto altro. Un divertente laboratorio di costruzione aquiloni che i bambini, ma non solo, potranno far volare nel parco. Non mancherà un colorato mercatino con oggetti di vario tipo per soddisfare tutti i gusti e stand gastronomici. Grande novità di quest’anno: numerose attività legate al benessere.

Nello stesso pomeriggio, alle ore 17.00 presso il Lotto 1, verrà inaugurata l’installazione permanente della statua vincitrice del concorso di scultura “Maria Grazia Vaccari” del maestro Tommaso Milazzo.

Fonte: Pro Loco Signa

