Borsa di Studio 'Jorio Vivarelli', ecco i vincitori

Lusinghiero successo per la 10a edizione della Borsa di Studio intitolata a “Jorio Vivarelli”, promossa da ViVal Banca in collaborazione con la Fondazione Pistoiese Jorio Vivarelli. Gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado di Pistoia e Provincia sono stati invitati a confrontarsi sul tema suggerito da due pensieri del grande architetto pistoiese Giovanni Michelucci, il secondo dei quali ben rappresentato dall’opera in bronzo “Speranza” realizzata dal Maestro Vivarelli nel 1971.

“…il mio interesse è volto a scoprire l’impegno umano

da cui l’opera d’arte è nata ed a valutare il contributo

che porta alla città nuova”

“Come deve essere la città futura? La città futura non deve esserci, si deve aspettare. La bellezza è proprio questo: aspettarla!”

Ben 1.400 gli iscritti alle nove edizioni precedenti e anche in questa occasione sono stati tantissimi i partecipanti alla Borsa di Studio: come nel passato, i lavori presentati dagli studenti hanno raggiunto un livello molto alto, a dimostrazione di una preparazione scrupolosa oltre che ricca di inventiva. Al montepremi di 66.000 euro erogato complessivamente finora per la Borsa di Studio “Jorio Vivarelli”, si sono aggiunti i 6.000 euro stanziati per la 10a edizione, così suddivisi: 4.200 agli studenti e 1.800 agli Istituti Scolastici in base ai risultati ottenuti dai propri alunni.

La Commissione Giudicatrice presieduta dal prof. Daniele Negri, dopo un’attenta valutazione delle opere presentate, ha deliberato l’assegnazione delle Borse di Studio:

1° Premio da 650 euro a: Irene Bianco - Emma Pecchioli - Nicola Bizzarri

2° Premio da 300 euro a: Veronica Chimenti - Filippo Capperi - Aron Gjura

3° Premio da 200 euro a: Carola Freschi - Camilla Biagioni - Serena Galliani

4° Premio da 150 euro a: Matteo Caramelli - Ejsher Corsini - Natalia Michelozzi

5° Premio da 100 euro a: Marta Diolaiuti - Greta Donadello - Benedetta Chiti

Sono stati inoltre riconosciuti contributi a: Liceo Scientifico Amedeo di Savoia, I.T.C.S. Filippo Pacini, Liceo Scientifico Suore Mantellate, Liceo Artistico Policarpo Petrocchi e Liceo Scientifico Coluccio Salutati per i risultati dai propri studenti.

La Cerimonia di Premiazione avrà luogo domani, mercoledì 6 giugno alle ore 18, nella Sala Auditorium di ViVal Banca a Pistoia, in via Provinciale Lucchese 125/b, Loc. Pontelungo.

