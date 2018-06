Bottega dello spaccio in centro a Castelfiorentino, beccato pusher dopo segnalazioni

Gestiva una vera e propria bottega dello spaccio in pieno centro a Castelfiorentino, creando un continuo viavai di acquirenti: gli agenti del commissariato di Empoli hanno denunciato per detenzione ai fini di spaccio un 30enne marocchino, M.E. le iniziali. Su segnalazione diretta dell'amministrazione di Castelfiorentino, il 'pattuglione' degli uomini guidati dal dirigente Francesco Zunino hanno proceduto al controllo a partire da piazza Gramsci. Il giovane, dopo aver scavalcato una recinzione e aver frugato in un cespuglio, era tornato con un involucro che precludeva a qualche dose di droga. Così era: all'interno c'erano 13 grammi di hashish. Ma la perquisizione più approfondita ha fatto emergere un quantitativo più sostanzioso: 510 grammi dello stesso stupefacente. Addosso aveva anche una bilancia di precisione e il kit per il confezionamento così da soppesare e suddividere in dosi in breve tempo all'aria aperta, senza dover tornare nel proprio alloggio. Con sé il giovane aveva anche un cellulare in cui teneva tutti i contatti degli acquirenti. Secondo quanto appreso, c'erano anche prezzi di favore per quantità più alte, che venivano chiesti tramite parole in codice. La droga è stata sequestrata.

Tutte le notizie di Castelfiorentino