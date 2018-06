Scuola elementare, tempo pieno ministeriale alla future classi 3B e 2B

Con la chiusura di questo anno scolastico ci giungono buone notizie per l’inizio del prossimo.

L’Istituto comprensivo di Casciana Terme Lari e il Dirigente hanno infatti avuto la conferma dell’attribuzione del tempo pieno ministeriale alla future classi 3 B e 2 B della Scuola Elementare di Casciana Terme.

“Un risultato importante per tutto il territorio - afferma il Sindaco di Casciana Terme Lari, Mirko Terreni, - con cui si dà risposta alle esigenze delle famiglie, cha da tempo richiedevano questo servizio e che dal prossimo anno potranno usufruirne.”

Un buon risultato che ci fa ben sperare per il futuro. In questi anni Istituto Comprensivo e Amministrazione hanno lavorato in sinergia mettendo insieme risorse economiche ed umane, per garantire alle famiglie questo servizio. Al momento infatti, le attuali classi 1B e 2B funzionano rispettivamente con due rientri settimanali e con il tempo pieno, grazie alla disponibilità delle insegnanti e alle risorse economiche messe a disposizione dal Comune e dall’Unione Valdera.

Un’ottima notizia vista anche la costruzione, attualmente in corso, del nuovo polo scolastico di Casciana Terme che sarà arricchito anche da questa maggiore offerta formativa.

Fonte: Ufficio Stampa

