Camion butta giù porticato della chiesa di Carmignano, chiesto cronoprogramma per interventi

Sono proseguiti per tutta la giornata di ieri gli interventi per la messa in sicurezza del porticato della Chiesa di San Michele e San Francesco.

L’area è stata delimitata per garantire la pubblica incolumità ed è stato creato un camminamento in sicurezza per i pedoni.

E’ stato inoltre selezionato il materiale da custodire: tra le cose recuperate anche la colonna crollata, rimasta fortunatamente integra.

"Questa mattina ho partecipato ad un nuovo sopralluogo per valutare gli interventi necessari per la messa in sicurezza e il ripristino della struttura, presenti l’assessore all’Urbanistica Francesco Paoletti, i tecnici del Comune di Carmignano, i tecnici della soprintendenza, i Vigili del Fuoco, il parroco Don Claudio Ciurli e rappresentanti della parrocchia e della Curia Vescovile di Pistoia", spiega il sindaco di Carmignano Edoardo Prestanti.

"Per garantire - aggiunge - la sicurezza pubblica e privata dell’area (zona di passaggio molto fruita anche dalla popolazione scolastica) e data la rilevanza storica, culturale e artistica che il complesso parrocchiale riveste per tutta la popolazione, abbiamo ritenuto importante richiedere un incontro ad Alia, alla Curia Vescovile di Pistoia e alla Soprintendenza dei Beni Culturali di Firenze, Pistoia e Prato, per definire, in accordo con tutti gli enti coinvolti, un piano d’interventi con relativo cronoprogramma".

