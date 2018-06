Nuovo defibrillatore per la scuola di Ponte a Elsa, contributi dalle associazioni

In occasione della festa di fine anno scolastico, che si è svolta presso la “Sala 78” di Ponte a Elsa lunedì 4 giugno 2018, i genitori degli alunni della Scuola primaria “Carlo Collodi” di Ponte a Elsa hanno donato alla scuola un nuovo defibrillatore (DAE) in quanto quello acquistato 5 anni fa non era idoneo dopo che la società produttrice è fallita e quindi sprovvisto di manutenzione.

Per l'acquisto del DAE non solo sono stati utilizzati i soldi dei genitori messi da parte negli ultimi 5 anni ma hanno partecipato con un contributo volontario la Federcaccia di San Miniato, l'associazione il Kampino di Ponte a Elsa e il Circolo della Sala 78.

Erano presenti alla donazione i rappresentanti delle varie associazioni: per la Federcaccia il signor Taddeini e Pertici, per l'associazione il Kampino di Ponte a Elsa Alessio Guardini ed Ilenia Falaschi, mentre per il circolo della sala78 il signor Franco e le rappresentanti di classe della scuola di Ponte a Elsa A loro tutti vanno i ringraziamenti per il proficuo impegno e la passione con cui hanno condotto a termine l'iniziativa.

