Divertimento e beneficenza, festa dell'Istituto Checchi alla Limonaia del Parco Corsini

Gli studenti e i professori dell'Istituto Superiore “Checchi” di Fucecchio si incontreranno giovedì prossimo 7 giugno alle ore 21 per concludere con una bella festa l'anno scolastico, sul modello del Prom americano. L’appuntamento è alla Limonaia del Parco Corsini dove tutti i partecipanti si presenteranno in black tie, quindi elegantissimi. La serata, dal titolo "La vie en rose", avrà come tema il rosa e le rose. Tutti i partecipanti indosseranno qualcosa di rosa per sfilare sul Red carpet prima di gustare l'aperitivo e la cena a buffet accompagnata dalla musica.

Un altro aspetto della serata sarà la beneficenza: ogni alunno farà una donazione simbolica all'associazione Shalom. Sarà quindi una festa all’insegna dell’eleganza, dell’allegria, dell’amicizia e della solidarietà. Le organizzatrici dell'evento sono le studentesse Erica Canovai e Virginia Cioni della classe Quarta B del liceo scientifico.

Si tratta di un’iniziativa che unisce ancor più l’istituto Checchi al territorio, a Fucecchio e alla vita della comunità. Parteciperanno alla serata la preside Patrizia Paperetti e il sindaco Alessio Spinelli.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio Stampa

