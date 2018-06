Festa di Sole, alla Cava due giorni con il Meyer in memoria di Maria Sole Marras

Due giorni di eventi e un unico grande obiettivo in memoria di Maria Sole Marras. Nell'estate della Maremma quest'anno c'è un motivo in più per condividere tutti insieme un progetto dedicato ai bambini: la “Festa di Sole”. Sabato 30 giugno e domenica 1 luglio alla Cava di Roselle, i maremmani proveranno a vincere la sfida della solidarietà grazie all'iniziativa benefica voluta dalla famiglia di Maria Sole con la collaborazione della Fondazione ospedale pediatrico Meyer.

«Primo luglio 2009: un giorno di gioia per la nostra famiglia – spiegano Isabella Sichi e Leonardo Marras, genitori della piccola Maria Sole e promotori dell’iniziativa insieme alla Fondazione Meyer – , rallegrato dalla nascita della piccola Maria Sole. Eravamo al mare, e al mare è stato naturale festeggiarla per 8 anni. Questo sarà il primo compleanno senza di lei: per ricordarla abbiamo pensato ad un grande evento di solidarietà. La festa inizierà sabato 30 giugno, protagonisti i bambini in un pomeriggio di giochi, menù e divertimenti speciali, e proseguirà domenica 1 luglio con una “serata tra le stelle” alla Cava di Roselle. Ormai da mesi abbiamo fatto nostri gli obiettivi della Fondazione Meyer che ci accompagna anche in quest'avventura: tutto il ricavato della due giorni si sommerà a quanto già raccolto fino ad oggi e sarà destinato a finanziare il progetto di ricerca della neuro-oncologia sviluppato in collaborazione con l'ospedale di Trento che consiste nel garantire l'utilizzo della protonterapia. Cogliamo l'occasione per ringraziare, ancora una volta, le tantissime persone che negli ultimi mesi ci sono state vicine e che lo sono ancora e invitiamo tutti, con il cuore, a partecipare alla 'Festa di Sole'. Avervi accanto anche in questa strana ma importantissima occasione sarà davvero significativo».

Il progetto di chemioterapia e protonterapia - L’Unità di Neuro-Oncologia dell’Ospedale Pediatrico Meyer di Firenze sta realizzando degli studi clinici e sperimentali mirati alla realizzazione di protocolli terapeutici innovativi per alcuni tipi di tumore infantile cerebrale particolarmente aggressivi e ad oggi non curabili con le terapie consolidate, come il glioblastoma multiforme e il glioma intrinseco diffuso del ponte.

«Fiore all’occhiello delle attività di ricerca attualmente in corso – spiega Iacopo Sardi, responsabile dell'area neuro-oncologica del Meyer – è l’utilizzo di un approccio multimodale costituito da chemioterapia combinata ad una forma altamente innovativa di irradiamento, la protonterapia, per la cura dei gliomi di alto grado. Lo sviluppo di questo progetto sarà possibile grazie alla collaborazione tra l’Unità di Neuro-Oncologia del Meyer ed il Centro di Protonterapia di Trento».

Il Centro di Trento è tra le poche strutture europee in grado di effettuare l’irraggiamento con protoni su modelli sperimentali. Numerosi sono i passi che sono ancora da percorrere, ma la ricerca è l’unica strada praticabile per poter approdare a risultati tangibili che possano costituire strumenti concreti da poter mettere al servizio di piccoli pazienti affetti da malattie ad oggi incurabili.

Il programma - Si inizia sabato 30 giugno con “Bimbi in Cava”: i protagonisti saranno i bambini che, a partire dalle 18, alla Cava di Roselle, potranno divertirsi partecipando ai laboratori creativi e giocare con gli animatori ascoltando la musica dei cartoni più amati. Sul palco di Roselle, per questa giornata speciale, saliranno infatti Mirko Fabbreschi e i Raggi fotonici, conosciuti da tutti come gli autori delle più belle canzoni dei cartoons del momento come l'Ape Maia, Peter Coniglio, SuperWings, Fairy Tail e Gumball. Per tutti i bambini ci sarà anche una cena appetitosa a base di pasta al pomodoro, patatine fritte e pane e Nutella. La cena, così come l'ingresso alla Cava, saranno liberi e gratuiti. I genitori, se lo vorranno, potranno invece mangiare al punto ristoro della Cava. Durante la serata sarà presente anche lo stand ufficiale della Fondazione Meyer e i partecipanti potranno, se lo vorranno, donare liberamente.

Domenica 1 luglio la Festa di Sole continua con “Chef in Cava – Insieme per il Meyer”, una serata di solidarietà dedicata al gusto e alle eccellenze della cucina maremmana e toscana con il grande obiettivo di raccogliere fondi e sostenere il progetto promosso in collaborazione con la Fondazione ospedale pediatrico Meyer. Alla serata parteciperanno gli chef Matteo Donati (Ristorante Donati di Castiglione della Pescaia), Emilio Signori (Locanda La Luna di Tirli), Maria Probst (La Tenda Rossa di Cerbaia Val di Pesa ) e Paolo Rufo (Mille Voglie di Albinia) e per conoscerli meglio saranno tutti intervistati dalla giornalista Rita Martini.

Tutto ruoterà intorno ai prodotti della terra di Maremma e alle sapienti mani degli chef. Si parte con l'aperitivo preparato da grandi aziende del territorio: il caseificio “Il Fiorino”, “I Pescatori” di Orbetello, la “Macelleria Laganga”, il “Dolce Forno” di Roccastrada. Tutto accompagnato dalla presenza delle lady chef di Federcuochi Toscana. Si prosegue poi con la cena con i piatti degli chef e grandi vini. La serata inizierà alle 20. È solo su prenotazione (per un massimo di 200 persone) e con un contributo di 50 euro. È preferibile al momento della prenotazione versare il contributo sul contro corrente Banca Tema Intestato a “Festa di Sole” Iban: IT56F0885114301000000210458 (Bonifico gratuito presso tutti gli sportelli Banca Tema). L'incasso sarà destinato al progetto in memoria di Maria Sole. La serata sarà organizzata con la collaborazione di Conad, Banca Tema, Acqua San Pellegrino, Olio Macchiabuia di Capalbio. Per prenotare si può contattare il numero telefonico: 347.668 0549.

