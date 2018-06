Google a Pisa: venerdi 8 il workshop dedicato alle Pmi

Nuove opportunità di business per le piccole e medie imprese grazie a Pagine Sì! e Confcommercio Provincia di Pisa. Venerdì 8 giugno – Hotel Galilei di Pisa, via Darsena 1.

Pisa - Un evento formativo di alto profilo e assolutamente gratuito, con relatori d'eccezione per affrontare temi d'attualità come la digitalizzazione e il web marketing. “Le piattaforme di Google per il business” è questo il titolo dell'incontro che avrà inizio alle ore 9.30 di venerdì 8 giugno presso l'Hotel Galilei di Pisa.

Organizzato da Pagine Sì, in collaborazione con Google Italy e Confcommercio Pisa, il workshop prevede la partecipazione di Tomaso Uliana Strategic Partner Manager di Google Italia, Katiuscia Dormi Campaign Manager di Pagine Sì! Spa, Alessandro Cocchini Direzione Commerciale e Marketing Pagine Sì!Spa.

Il cambiamento del web e il ruolo di Google, il percorso del consumatore digitale, il motore di ricerca e l'attività di marketing Sem, i video on line e Youtube, il mail marketing e la strategia Display, sono alcuni degli argomenti che verranno trattati nel corso del workshop.

“E' una opportunità che diamo alle piccole e medie imprese della nostra provincia” - invita il direttore di Confcommercio Pisa Federico Pieragnoli - “una importante occasione, grazie alla disponibilità di Google Italia e Pagine Sì! per approfondire e saper utilizzare con la massima efficacia tutte le potenzialità offerte dal mondo digitale”.

Il workshop è aperto a tutti e gratuito. Per iscrizioni rivolgersi a Confcommercio Pisa, telefono 050/25196 o consultare il sito www.confcommerciopisa.it.

Fonte: Confcommercio Pisa

