In corso i lavori per il marciapiede in largo Campidoglio

Migliora la fruibilità della pinetina di largo Campidoglio. Sono infatti in corso i lavori per realizzare un passaggio pedonale con l’obiettivo di migliorare la fruibilità degli spazi in risposta ad una esigenza emersa nel tempo e sollecitata dai cittadini della zona per raggiungere in sicurezza Salceto. “Una piccola opera – sottolinea il Sindaco Davi Bussagli - ripetutamente richiesta dagli abitanti del quartiere per facilitare la connessione con il ponte e quindi con la pista ciclabile”.

Nei mesi corsi dopo alcune verifiche tecniche effettuate dagli uffici, la decisione per meglio rispondere a tale necessità è stata quella di realizzare un passaggio pedonale calcando il percorso che si è già ‘naturalmente’ formato per l’utilizzo dei cittadini. Un percorso che ad oggi risente delle conformazione del terreno e quindi può essere in certi casi disagevole e che con l’intervento sarà strutturato e diventerà pienamente fruibile come vero e proprio passaggio pedonale. I lavori, che si completeranno nell’arco di pochi giorni, sono iniziati ieri mattina.

Fonte: Comune di Poggibonsi - Ufficio Stampa

