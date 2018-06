Italia-Russia: presentata la Fondazione Yegor Gaidar

I rapporti tra Firenze e la Russia sono sempre stati profondi e importanti. Lo ha ricordato il presidente del Consiglio regionale della Toscana Eugenio Giani, portando i saluti del Consiglio, ieri pomeriggio 4 giugno, a un doppio appuntamento in sala Gonfalone: la presentazione della Fondazione Yegor Gaidar e della rivista “Herald of Europe”.

Giani ha sottolineato che “la presenza di cittadini russi a Firenze è sempre stata fortissima, e numerose sono le famiglie che qui hanno lasciato un segno tangibile”. Basti pensare a Nicola Demidoff, stabilitosi a San Niccolò e poi con la sua famiglia, durante un arco di tempo di varie generazioni, protagonista della vita culturale e artistica. O alla presenza di una delle più grandi e belle chiese ortodosse in Italia. “Il mio impegno – ha concluso il presidente – è quello di contribuire a mantenere e incrementare un rapporto così bello della nostra città con la Russia”.

La Fondazione Yegor Gaidar, che ha organizzato l’incontro in palazzo del Pegaso, è un’organizzazione russa senza scopo di lucro, nata per la diffusione dei valori liberali, il supporto alla libertà di pensiero sui temi dell’economia e della storia, nonché per la trasmissione dell’eredità dell’economista e riformatore russo Gaidar. Dalla sua istituzione nel 2010 la Fondazione ha realizzato numerosi progetti scientifici, editoriali e di formazione in Russia e all’estero. Tra le iniziative più note il Premio annuale Gaidar (conferito a illustri economisti, storici e personalità pubbliche), il Forum internazionale Gaidar e un gran numero di conferenze, tavole rotonde, lezioni pubbliche, programmi di formazione per studenti e docenti delle Università russe. Dopo i saluti istituzionali di Giani e di Irina Buylova, direttrice della Fondazione Yegor Gaidar, i lavori sono entrati nel vivo con la presentazione del numero speciale della rivista Herald of Europe e della pubblicazione “Italia vista dalla Russia” , nonché dell’edizione italiana del libro di Gaidar Il collasso di un Impero. Lezioni per la Russia contemporanea.

Fonte: Toscana Consiglio Regionale

