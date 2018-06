La Lega apre al M5S anche in Toscana: "Mandiamo a casa il PD". Proposta di accordo per Montecativi Val di Cecina

Un governo M5S-Lega anche in Toscana? La particolare situazione di Montecatini val di Cecina, dove il M5S non si presenterà alle elezioni, ha spinto il consigliere regionale della Lega Roberto Salvini a proporre un accordo per portare anche in Toscana un governo giallo-verde in funzione "anti-PD".

“Com’è noto - spiega il consigliere - il M5S non si presenta a questa tornata amministrativa nella località della provincia di Pisa, ma è ugualmente fondamentale che le tante persone vicine al predetto partito non disertino le urne, ma viceversa diano il loro pieno appoggio in funzione anti-Pd.".

"Dopo decenni di malgoverno - continua - è venuto il momento, anche a Montecatini Val di Cecina, di mandare a casa un Pd inconcludente e per nulla attento alle esigenze dei cittadini. Per ottenere questo risultato occorre che vi sia un’unità d’intenti fra gli elettori della Lega e quelli pentastellati"

Un'alleanza legata al particolare contesto politico o i venti di Roma stanno soffiando anche in Toscana? Non possiamo saperlo, ma il solo fatto che la proposta ci sia stata (e che arrivi da un consigliere regionale) mostra che non ci sono pregiudiziali di fondi e che eventuali accordi locali con il M5S non sono impossibili.

Tutte le notizie di Montecatini Val di Cecina