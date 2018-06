Campionato italiano di società della Finp, buoni risultati per il Nuoto Valdinievole

Il Nuoto Valdinievole si è molto ben comportato al campionato italiano di società della Finp (Federazione Italiana Nuoto Paralimpico), disputato nel bellissimo impianto del villaggio sportivo Getur di Lignano Sabbiadoro. Bella esperienza sotto ogni aspetto per 5 atleti che si sono confrontati anche con nuotatori provenienti da tutto il mondo visto che in concomitanza erano in programma le World Series (gare per la qualificazione ai mondiali) alle quali partecipavano i migliori atleti paralimpici. Soddisfatti gli allenatori Chiara Bellini, Erika Picchi e Grazia Iannotta per come i nuotatori valdinievolini hanno affrontato una manifestazione così importante, riuscendo a migliorare anche i primati personali. Buone prestazioni per Gianluca Ghera e Leonardo Ravallo, entrambi nei 50 sia stile libero che dorso, Andrea Landini nei 50 e 100 stile libero e nei 100 rana, Manuela Giraldi sia nei 50 che 100 stile e Francesco Fermo nei 50 stile libero e nei 50 e 100 metri dorso. Con queste belle performance la squadra femminile ha chiuso al 22° posto (su 30 società) mentre quella maschile ha terminato al 17° posto, sempre su 30 partecipanti. Le belle notizie erano già arrivate anche dalla trasferta di Roma (6 maggio) al campionato italiano master con le belle prove di Aziz Fettami nei 50 e 100 dorso, Fabrizia Torrigiani sia nei 50 che 100 stile libero, Manuela Giraldi e Gianluca Ghera, entrambi nei 50 metri sia stile che dorso. L'Asd Nuoto Valdinievole parteciperà con Letizia Macchini ed Emanuele Pallini, entrambi nei 50 stile libero, ai campionati italiani Fisdir (Federazione Italiana Sport Disabilità Intellettivo Relazionale) che si svolgeranno a Bressanone dal 22 al 24 giugno. Fanno parte della squadra Finp e Fisdir anche gli atleti Leonardo Rodriguez ed Isaia Freschi

Fonte: Ufficio Stampa

