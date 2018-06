Manutenzione straordinaria in via Martiri del Popolo a Lastra a Signa

Partiranno il prossimo lunedì 11 giugno i lavori di manutenzione straordinaria in via Martiri del Popolo, importante arteria di collegamento nella zona di Ponte a Signa che da anni necessita di un intervento migliorativo della pavimentazione e regolamentazione della sosta.

In particolare il progetto dei lavori prevede il rifacimento del manto stradale, dell’impianto di pubblica illuminazione, nonché l’eliminazione di uno dei due marciapiedi laterali per consentire la creazione di una fila di stalli per la sosta delle autovetture. Nel dettaglio gli interventi riguarderanno la demolizione del marciapiede lato sinistro della via, scendendo verso piazza Andrei, per la creazione di 9 posti auto, la demolizione dell’attuale manto stradale in blocchetti di porfido, il montaggio di 4 nuovi pali per l’illuminazione dotati di lampade a tecnologia a led, il prolungamento del marciapiede opposto sul lato destro della strada fino alla creazione di un attraversamento pedonale protetto su via Livornese. Sarà inoltre realizzata una pavimentazione in lastre di pietra rettangolare con lavorazione rigata per la porzione di marciapiede su piazza Andrei e una nuova rete di drenaggio delle acque meteoriche, oltre al rifacimento della segnaletica stradale orizzontale e verticale.

L’intero importo dei lavori ammonta a 78.000 euro completamente a carico dell’amministrazione comunale.

“Siamo a conclusione di questo lungo percorso – ha spiegato il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici Leonardo Cappellini- dove l’amministrazione comunale ha deciso di riqualificare un tratto di strada che necessitava da anni di un intervento importante, che tra l’altro andrà anche a migliorare la situazione dei parcheggi nella zona. I lavori partiranno la prossima settimana – ha concluso Cappellini- anche se da tempo abbiamo pronti i progetti, purtroppo le amministrazioni pubbliche devono seguire iter burocratici lunghi che spesso fanno slittare di mesi la partenza dei cantieri”.

Fonte: Comune di Lastra a Signa - Ufficio Stampa

