Mappatura e rilevazione delle barriere architettoniche al Parco dell’Anconella

“Un altro tassello importante per riportare il parco alla normalità e renderlo accessibile a tutti.

Fa tappa a Firenze il percorso partecipativo “Crowmapping” con i cittadini che segnaleranno le barriere architettoniche della città

Il progetto di “Crowmapping - Mappatura collettiva dell’accessibilità”, è un progetto promosso dal comune di Porcari, dal Quartiere 3 del Comune di Firenze assieme Startup Kinoa s.r.l e finanziato dall’Autorità regionale per la garanzia e la promozione della partecipazione del Consiglio Regionale della Toscana.

L’obiettivo dell’iniziativa è di coinvolgere i cittadini nella rilevazione delle barriere architettoniche del Parco dell’Anconella tramite delle sessioni di crowdmapping cioè di mappatura collettiva.

Grazie all’utilizzo dell’applicazione Kimap Pro, strumento di mappatura sviluppato da Kinoa, i cittadini, disabili e non, con il loro smartphone potranno rilevare in automatico lo stato dei percorsi interni al parco e segnalare la presenza di ostacoli fisici lungo gli itinerari che andranno a percorrere durante la sessione.

L’obiettivo di questo progetto non è solo quello di raccogliere ed elaborare dati per produrre mappe affidabili e facilmente aggiornabili, che possono essere utilizzate dall’Amministrazione Comunale per l’esecuzione di azioni di abbattimento di barriere architettoniche, ma è anche quello di accrescere la consapevolezza dei cittadini sul complesso degli aspetti e sui problemi di accessibilità urbana per le persone con disabilità motoria.

Alfredo Esposito, Il Presidente del Quartiere 3, commenta così: “Il tema dell’accessibilità globale e dell’abbattimento delle barriere architettoniche è un tema cardine dell’attività di mandato dell’amministrazione comunale ed anche del nostro Quartiere. Sono felice che il progetto di Crowmapping delle barriere architettoniche abbia scelto il Parco dell’Anconella come area di intervento all’interno del Comune di Firenze. Tali attività di sperimentazione tecnologica, impegnate alla risoluzione dei problemi di accessibilità dell’area verde più grande del Quartiere vanno di pari passo con progetti già realizzati ed in corso di realizzazione per rendere l’Anconella accessibile a tutti. Da ricordare anche i vari progetti di sensibilizzazione e informazione sulla tematica dell’accessibilità che abbiamo portato avanti con le associazioni del territorio e con attività didattiche all’interno delle scuole”.

Fonte: Comune di FIrenze - Ufficio Stampa

