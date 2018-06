Montemurlo Basket si porta a casa il titolo regionale U18

Dopo una stagione ricca di soddisfazioni, punteggiata da ben ventisei vittorie e solo due sconfitte, domenica 3 giugno i ragazzi dell' under 18 della Montemurlo Basket hanno conquistato meritatamente il titolo regionale di categoria, battendo in finale il Chiesina Basket per 66-59.Per questo gruppo di ragazzi si tratta della terza finale consecutiva, dopo la vittoria della Coppa Toscana Under 15 nel 2015/16 e del secondo posto al regionale Under 16 Elite nel 2016/17.

Una dimostrazione delle grandi qualità, dell' attaccamento ai colori e dell'ottimo lavoro svolto in palestra dai ragazzi della Montemurlo Basket, Federico Baglioni, Ivan Benini, Giorgio Bisiacchi, Lorenzo Bonaiuti, Egon Bruni, Marco Ciabatti, Adrian Alexandru Fabian, Niccolò Gallotti, Bernardo Mucci, Lorenzo Paoli, Simone Perini, Enrico Mike Ricci, Tommaso Rotelli, Matteo Spagnesi, Alessio Vezzani, Leonardo Vigilante, Edoardo Vivarelli.

La società ha voluto ringraziare l'allenatore Giovanni Riccio, Marino Della Maggiora, Antonio Priore e Alessio Cutsodontis, tutti i ragazzi delle giovanili che hanno accompagnato e tifato la squadra, i genitori e dirigenti. Anche l'assessore allo sport del Comune di Montemurlo, Giuseppe Forastiero si è unito al plauso ed ha voluto fare i propri complimenti ai giovani giocatori e alla società per l'importante traguardo ottenuto.

Fonte: Comune di Montemurlo - Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Basket