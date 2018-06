Buone pratiche e prodotti del territorio: ecco la Fiera agricola mugellana

Qualità, promozione della filiera corta e diffusione delle buone pratiche con un occhio particolare ai prodotti del territorio. La XXXVIII edizione della Fiera agricola mugellana (FAM) che si terrà a Borgo San Lorenzo dal 7 al 10 giugno, è stata presentata oggi, martedì 5 giugno, a palazzo del Pegaso.

“La fiera del Mugello - ha detto il presidente del Consiglio regionale Eugenio Giani - sta crescendo anno dopo anno. Questa manifestazione offre sempre molti stimoli che ci consentono di guardare al ruolo dell’agricoltura nel futuro della Toscana, fonte di occupazione, di ricchezza nella consapevolezza che i prodotti autentici del territorio sono sempre quelli più ricercati”.

Come ha ricordato il presidente dell’associazione italiana allevatori, Roberto Nocentini l'edizione 2018 ospiterà la mostra interregionale della razza limousine, un convegno dedicato alle gare per gli appalti sulle mense scolastiche e al modo nel quale i prodotti di qualità e di filiera corta possano diventare il perno dell’alimentazione scolastica per la salute dei bambini e per la crescita delle aziende che fanno agricoltura di qualità.

Tra le novità, il vicesindaco e assessore all’agricoltura e attività produttive Enrico Paoli ha citato gli spazi. La manifestazione storica, infatti, occuperà non più solo il Foro Boario, cuore dell’evento dove gli espositori presenti proporranno le ultime tecnologie per il mondo dell'agricoltura, del giardinaggio e dell'allevamento, ma anche piazza del Mercato.

Sarà ampliata anche la parte tecnica: sia quella riguardante le macchine agricole e i prodotti per l’agricoltura e l’allevamento sia quella delle eccellenze a livello regionale con particolare attenzione alle aziende agricole locali che proporranno la vendita diretta dei loro prodotti, alle produzioni a Km zero e alle razze e specie agrarie autoctone come i grani antichi.

Di “vetrina a cielo aperto per i prodotti di qualità” che “valorizza le eccellenze di filiera corta del territorio” con “130 espositori e 15 produttori di zona” ha parlato il sindaco di Borgo San Lorenzo e presidente dell’Unione dei comuni Mugello Paolo Omoboni.

In collaborazione con Slow Food Mugello, saranno organizzati degli show cooking per la valorizzazione del prodotto biologico del Mugello. Sabato spicca il Festival della Limousine, con la sfilata dei campioni delle mostre interregionali nel centro storico e l’esibizione dei Maggiaioli e poi, la sera il galà del Mugello a Villa Pecori Giraldi. L’inaugurazione della fiera, che si conferma una delle più longeve del settore in Toscana, sarà inaugurata giovedì 7 alla presenza di autorità e dei rappresentanti delle varie componenti che contribuiscono alla continua crescita della manifestazione. Alla conferenza stampa sono intervenuti anche Luca Cianti, veterinario del Dipartimento di prevenzione dell’Azienda sanitaria Toscana centro e la consigliera regionale Fiammetta Capirossi.

Il programma su www.fieragricolamugellana.it

Fonte: Toscana Consiglio Regionale

