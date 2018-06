Nel giardino del casale di Montespertoli spuntano 40 piante di marijuana: sei denunciati

In una serra e nel giardino di un casale di Montespertoli sono state trovate 40 piante di marijuana: denunciate sei persone per coltivazione e produzione di sostanze stupefacenti in concorso dai carabinieri della locale stazione, sotto la compagnia di Scandicci. Il controllo è partito a seguito del ritrovamento di alcuni grammi di droga durante un controllo stradale, che ha coinvolto alcuni dei residenti dell'edificio in aperta campagna. Nascoste tra altre piante erano presenti le rigogliose colture di canapa indiana, con tutti gli strumenti per una crescita adeguata ai fini della produzione di droga per spaccio. I sei residenti nell'area, tutti denunciati, sono originari della zona. Un altro 'coltivatore' è stato denunciato a Empoli: la sua produzione veniva condotta in una serra fatta in casa.

Tutte le notizie di Montespertoli