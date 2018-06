No alla violenza sulle donne, la fiaccolata a San Miniato

Ieri alle 21 l'associazione Frida Onlus - donne che sostengono donne ha organizzato un'iniziativa dal titolo 'No alla violenza sulle donne'. Un chiaro messaggio rivolto a tutti, donne e uomini, per sensibilizzare ciascuno su un tema che è realtà quotidiana e che va combattuto con ogni strumento a disposizione.



Il ritrovo per la fiaccolata è stato quello di piazza del Seminario a San Miniato e a sostenere l'importante iniziativa c'è stato il patrocinio congiunto dei comuni di San Miniato, Montopoli in Val d'Arno, Castelfranco di Sotto, Santa Croce sull'Arno, Fucecchio e Prato.

Molte le persone accorse, anche i sindaci, per far volare il messaggio lanciato dalla piazza del 'No alla violenza sulle donne' attraverso le fiaccole, che hanno preso il volo nella notte samminiatese.

